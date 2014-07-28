Потребуется до 3-х часов вашего рабочего времени ежедневно, 5 дней в неделю, сб-вс выходные. Суть: Необходимо из известных источников собирать информацию и вносить в стандартную форму. Тема контента - строительство. Требуется сотрудник ...
Корректировка литературных текстов
Нужен фрилансер для редактирования/корректировки литературных текстов на периодической основе. Еще работа - наполнение сайта компилированными материалами, новостями. Сообщите, пожалуйста, Ваши расценки. Спасибо
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