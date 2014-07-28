Корректировка литературных текстов

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт13 заявок237 просмотров

Нужен фрилансер для редактирования/корректировки литературных текстов на периодической основе. Еще работа - наполнение сайта компилированными материалами, новостями. Сообщите, пожалуйста, Ваши расценки. Спасибо

11 лет назад
LVoychinsky
Лариса 
69 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров