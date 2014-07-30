Еженедельное редактирование сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт1 заявка141 просмотр

Добрый день, возникла необходимость в редактировании статей и проектов сайта 1karkas.ru

грамотная письменная речь, умение работать с 1с битрикс, калькуляция стоимости проекта.

11 лет назад
redp
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
8 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров