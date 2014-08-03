Комментарии - Достопримечательности мира

Есть сайт по Достопримечательностям мира. Нужно написать качественно комментарии к статьям.

А именно, очень аккуратно и внимательно написать отзывы о наиболее известных достопримечательностях мира.

Брать задание только в том случае, если Вы хорошо знаете то, о чем пишите. Писать без ошибок, с запятыми в нужных местах, соблюдая правила русского языка. Уникальность - 100%.

Отзыв должен быть нейтральным или в виде вопроса,

НЕ нужно писать такого типа комментарии: "Какой классный замок!!". Можно написать какое-то реальное дополнение из истории замка, если Вы точно знаете некоторые факты. Можно написать о том как Вы там были и осмотрели во время вашего последнего отпуска. Что Вам понравилось, а что нет.

Необходимо в тексте включить один раз ключевые слово из названия достопримечательности, например

"..получились хорошие фото усадьбы в Натальевке.."

1 комментарий: 150 - 300 символов.

Пишите цену за один комментарий либо из расчета за 1000 збп.

Всего нужно около 1000 комментариев.