Требуется перенести информацию со старого сайта на новый, в дальнейшем – продолжать наполнение сайта (верстка новостей, статей и так далее). Должностные обязанности - Наполнение сайта: (наполнения, дополнения, обновления, правка информации); ...
Комментарии - Достопримечательности мира
Есть сайт по Достопримечательностям мира. Нужно написать качественно комментарии к статьям.
А именно, очень аккуратно и внимательно написать отзывы о наиболее известных достопримечательностях мира.
Брать задание только в том случае, если Вы хорошо знаете то, о чем пишите. Писать без ошибок, с запятыми в нужных местах, соблюдая правила русского языка. Уникальность - 100%.
Отзыв должен быть нейтральным или в виде вопроса,
НЕ нужно писать такого типа комментарии: "Какой классный замок!!". Можно написать какое-то реальное дополнение из истории замка, если Вы точно знаете некоторые факты. Можно написать о том как Вы там были и осмотрели во время вашего последнего отпуска. Что Вам понравилось, а что нет.
Необходимо в тексте включить один раз ключевые слово из названия достопримечательности, например
"..получились хорошие фото усадьбы в Натальевке.."
1 комментарий: 150 - 300 символов.
Пишите цену за один комментарий либо из расчета за 1000 збп.
Всего нужно около 1000 комментариев.
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