Требуется перенести информацию со старого сайта на новый, в дальнейшем – продолжать наполнение сайта (верстка новостей, статей и так далее).

Должностные обязанности

- Наполнение сайта: (наполнения, дополнения, обновления, правка информации);

- Работа с контентом: работа с текстами и изображениями

Требования

- Уметь размещать информацию на сайтах и редактировать ее;

- Умение обрабатывать и выкладывать на сайте изображения, фотографии;

- Владение Photoshop и другим графическим редактором.

- Знание HTML на уровне верстки текста. Приветствуется опыт работы с Битрикс (cайт на Битриксе);

Личные качества:

- Исполнительность, аккуратность, высокий уровень самодисциплины

Обязательно:

- Оперативная доступность онлайн (скайп)

Указывайте, пожалуйста ваши расценки, спасибо!