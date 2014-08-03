Задавать вопрос по теме ключевика - отвечать на вопрос по теме. Задание 250-600 символов.
Наполнение сайта
Требуется перенести информацию со старого сайта на новый, в дальнейшем – продолжать наполнение сайта (верстка новостей, статей и так далее).
Должностные обязанности
- Наполнение сайта: (наполнения, дополнения, обновления, правка информации);
- Работа с контентом: работа с текстами и изображениями
Требования
- Уметь размещать информацию на сайтах и редактировать ее;
- Умение обрабатывать и выкладывать на сайте изображения, фотографии;
- Владение Photoshop и другим графическим редактором.
- Знание HTML на уровне верстки текста. Приветствуется опыт работы с Битрикс (cайт на Битриксе);
Личные качества:
- Исполнительность, аккуратность, высокий уровень самодисциплины
Обязательно:
- Оперативная доступность онлайн (скайп)
Указывайте, пожалуйста ваши расценки, спасибо!
Заявки фрилансеров
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