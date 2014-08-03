Перенос на wordpress статей

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт6 заявок171 просмотр

Надо с сайта http://park-hostel.com/ перенести номера и статьи которые укажем на движок wordpess. От Вас цена такой работы и сколько можете этому уделить времени.

WordPress
11 лет назад
tdr2014
Михаил 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров