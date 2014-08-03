Записать конспект с видео

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт15 заявок189 просмотров

Необходимо записать конспекст видео. Все, что говорит человек. Длительность виде 2 часа 54 минуты

11 лет назад
lokiselena
41 год
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров