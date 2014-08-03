Редактирование интервью о кинопроизводстве

Ищу копирайтера для редактирования статьи о кинопроизводстве. Важно качественно и профессионально отредактировать статью.

Необходимо, чтобы у вас был опыт работы в сфере кинопроизводства, бизнес-журналистике.

Также необходимо, чтобы у вас были профильные работы, созданные ранее - для оценки вашей профессиональности.

Стоимость работы за статью - 2000 руб.

Возможно дальнейшее продуктивное сотрудничество с компанией.