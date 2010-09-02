Оптимизатор

Требования: - Отличное знание английского языка - Обязателен успешный опыт SEO / PPC - Знание Google Analytics - Знания HTML / PHP / JavaScript Обязанности: - PPC и другие рекламные компании - Повышение конверсий и ROI веб-страниц - Работа с аффилиейтами и реселлерами - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В связи с расширением штата компании, открыта вакансия "Оптимизатора".
Работа удаленная, но возможно посещение офиса (2-3 раза в месяц максимум), поэтому нужен специалист, проживающий в Москве или области.
Должностные обязанности:
- Продвижение сайта в топ поисковых систем (сфера деятельности - производство и продажа пластиковых окон)
- поддержание лидирующих позиций в топе
Требования к кандидату:
- частное лицо (компании не рассматриваются);
- проживание Москва, МО – так как возможно нечастое посещение офиса (2-3 раза в месяц, по необходимости)
- опыт работы не менее 2 лет;
- наличие портфолио с работами по продвижению сложных тематик
- опыт продвижения сайтов самостоятельно
- опыт размещения ссылок на авторитетных сайтах не через биржи
- умение выводить в топ конкурентные тематики по конкурентным запросам
Спасибо.
С уважением, Козлова Надежда
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