Оптимизатор

В связи с расширением штата компании, открыта вакансия "Оптимизатора".

Работа удаленная, но возможно посещение офиса (2-3 раза в месяц максимум), поэтому нужен специалист, проживающий в Москве или области.

Должностные обязанности:

- Продвижение сайта в топ поисковых систем (сфера деятельности - производство и продажа пластиковых окон)

- поддержание лидирующих позиций в топе

Требования к кандидату:

- частное лицо (компании не рассматриваются);

- проживание Москва, МО – так как возможно нечастое посещение офиса (2-3 раза в месяц, по необходимости)

- опыт работы не менее 2 лет;

- наличие портфолио с работами по продвижению сложных тематик

- опыт продвижения сайтов самостоятельно

- опыт размещения ссылок на авторитетных сайтах не через биржи

- умение выводить в топ конкурентные тематики по конкурентным запросам

Спасибо.

С уважением, Козлова Надежда

[email protected]