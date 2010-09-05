SEO специалист \ продвиженец

SEOшник удаленно на полный рабочий Требования: - уметь продвигать не только платными ссылками. - уметь писать SEO текст, а не только его править. - уметь оценивать бюджет и риски
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязанности:
Оптимизация и продвижение сайтов;
Разработка и внедрение новых технологий в оптимизации;
Проведение SEO-экспериментов;
Ведение рекламных кампаний (контекстная и медийная реклама);
Консультирование клиентов;
Составления отчетной документации.
Основные требования к кандидату:
главное требование: опыт успешного продвижения сайтов;
знания современных методов SEO;
Представление алгоритмов поисковых систем;
Наличие портфолио (успешно продвинутых и действующих проектов);
Хорошее знание алгоритма работы контекстной рекламы;
Знание HTML, CSS;
аналитический склад ума.
Приветствуется:
Умение составлять оптимизированные тексты;
Дополнительное образование (курсы, тренинги) по SEO, Интернет-рекламы.
Условия работы:
- Во время проведения проекта постоянно на связи.
- канал связи например телефон для того чтобы срочно обсудить
- Работа и оплата по проектная
- бесплатная консультации по продвижению - я даю сайт клиента и хочу узнать стоимость продвижения в топ
- желательно оплата рублями
Портфолио обязательно, будет размещено на сайте студии
Предложение?
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