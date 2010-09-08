SEO-специалист

Поисковые системы (SEO)Закрыт11 заявок270 просмотров
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На удаленную работу, для длительного сотрудничества, требуется SEO-специалист.

Требования:

- Успешный опыт продвижения сайтов с конкурентной тематикой;

- Опыт ведения не менее 10 проектов одновременно;

- Опыт вывода высокочастотных запросов в ТОП-3, -5, -10 Яндекс, Google ;

- Наличие текущих успешных проектов по средне и высоко конкурентным запросам;

- Понимание принципов и нюансов работы различных поисковых систем;

- Знание HTML на достаточном для работы уровне.

Как плюс:

- Знание английского языка.

Обязанности:

- Поисковый аудит сайтов;

- Подбор ключевых запросов и составление семантического ядра;

- Анализ конкурентов;

- Расчет ссылочного бюджета;

- Определение стратегии продвижения сайтов;

- Оптимизация, продвижение и поддержка сайтов в топе поисковых систем;

- Отслеживание изменений алгоритмов поисковых машин;

- Ежедневный контроль за продвижением и предоставление отчетов;

- Работа с рекламными площадками Яндекс.Директ‚ Goodle AdWords‚ Бегун и др.

Оплата по-проектная. В предложении указывайте стоимость часа вашей работы.

13 лет назад
alim
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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