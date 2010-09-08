SEOшник удаленно на полный рабочий Требования: - уметь продвигать не только платными ссылками. - уметь писать SEO текст, а не только его править. - уметь оценивать бюджет и риски
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На удаленную работу, для длительного сотрудничества, требуется SEO-специалист.
Требования:
- Успешный опыт продвижения сайтов с конкурентной тематикой;
- Опыт ведения не менее 10 проектов одновременно;
- Опыт вывода высокочастотных запросов в ТОП-3, -5, -10 Яндекс, Google ;
- Наличие текущих успешных проектов по средне и высоко конкурентным запросам;
- Понимание принципов и нюансов работы различных поисковых систем;
- Знание HTML на достаточном для работы уровне.
Как плюс:
- Знание английского языка.
Обязанности:
- Поисковый аудит сайтов;
- Подбор ключевых запросов и составление семантического ядра;
- Анализ конкурентов;
- Расчет ссылочного бюджета;
- Определение стратегии продвижения сайтов;
- Оптимизация, продвижение и поддержка сайтов в топе поисковых систем;
- Отслеживание изменений алгоритмов поисковых машин;
- Ежедневный контроль за продвижением и предоставление отчетов;
- Работа с рекламными площадками Яндекс.Директ‚ Goodle AdWords‚ Бегун и др.
Оплата по-проектная. В предложении указывайте стоимость часа вашей работы.
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