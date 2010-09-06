SEOшник удаленно на полный рабочий Требования: - уметь продвигать не только платными ссылками. - уметь писать SEO текст, а не только его править. - уметь оценивать бюджет и риски
Аккаунт-менеджер по Яндекс директ, Бегун и Google
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется аккаунт-менеджер с опытом ведения рекламной компании для турагентств и тур операторов. Портфолио обязательно. Оплата договорная. Ведение рекламной компании через наши аккаунты.
Контроль работы аккаунт-менеджера: входящие звонки клиентов.
Оплата через систему Яндекс.Деньги еженедельно по пятницам после подведения результатов работы.
- Похожие заказы
- $700Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Добрый день всем, на постоянную работу нуждаеться оптимизатор для продвижения сетки сайтов работа удаленная, оклад - ставка + бонус за результатПоисковые системы (SEO)26 заявокЗакрыт13 лет назад
Обязанности: Оптимизация и продвижение сайтов; Разработка и внедрение новых технологий в оптимизации; Проведение SEO-экспериментов; Ведение рекламных кампаний (контекстная и медийная реклама); Консультирование клиентов; Составления отчетной документации. Основные требования к кандидату: главное требование: опыт успешного продвижения сайтов; знания современных методов SEO; Представление алгоритмов поисковых систем; Наличие портфолио ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен Специалист-профессионал. Который знает о SEO все, ну или почти ВСЕ и может раскрутить или продвинуть любой проект. Возраст и пол не имеет значения. Работа удаленно. Портфолио приветствуется.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Приглашаем на постоянную работу специалиста по продвижению сайтов в Яндексе, Google. Обязанности: * комплексная оптимизация сайтов. * продвижение статьями и ссылками. * работа с биржами статей ...Закрыт13 лет назад
Необходим для долгосрочного сотрудничества.Оставляйте заявки, свяжусь через асю либо скайп.Закрыт13 лет назад
- $2500
В связи с расширением штата компании, открыта вакансия "Оптимизатора". Работа удаленная, но возможно посещение офиса (2-3 раза в месяц максимум), поэтому нужен специалист, проживающий в Москве или области. Должностные обязанности: - Продвижение ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
В серьезный проект требуется профессионал. Контент-редактор и seo-специалист в одном лице. Требования для контент-редактора: 2.1. Редактирование текстов, которые поступают из разных источников 2.2. Наполнение контентом, адаптация текстов под поисковые запросы, 2.3. Размещение видео ...Закрыт13 лет назад
О компании: Компания AB Design занимается разработкой профессиональных и современных веб-проектов, креативных дизайн-решений и гибких программных продуктов. Мы являемся компанией полного цикла и предлагаем полный перечень услуг в сфере веб-технологий и интернета: бизнес и маркетинг консультации, консалтинг, ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется помошник по раскрутке без навыков. Наличие свободного времени оплата договорная.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт13 лет назад