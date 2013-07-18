Добрый день, нужно будет сверстать сайт на wordpress по уникальному дизайну. Главная страница будет статичной и отличающейся от внутренних. Это не портал, а что-то типа небольшого корпоративного сайта.

ТЗ и макеты дам позднее в личной переписке. Пока интересует примерная стоимость верстки сайта на wordpress (от и до) + примеры реализованных проектов.

предпочтение отдаю исполнителям с отзывами.