Помощь по опенкарт-шаблону

Здравствуйте, Необходимо скопировать сайт в HTML+CSS. Есть также простой JS. Сайт состоит из одной основной страницы, страницы (и формы) заказа, также есть одна доп. маленькая страница с такими-же хедером и футером. Нужно чтобы сайты полностью корректно работали ...