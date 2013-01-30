Сверстать страницу. PSD уже есть

Необходимо переделать верстку сайта в HTML. Сайт http://www.restmeat.ru/ Для начала как пример нужно переделать одну страницу http://www.restmeat.ru/events/news/ Предлагайте варианты верстки, автор варианта, признанного наиболее удачным, получит 1500 рублей (оплата за одну переделанную страницу сайта). Мы оставляем за собой ...
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Сверстать страницу. PSD ЕСТЬ
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