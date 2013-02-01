Нужно сверстать шаблон под Джумлу 1.5

Необходимо сверстать сайт под приложение Вконтакте(iFrame), без меню, просто список, но в виде таблицы, как отображение проектов на WebLancer.NET, то есть список горизонтальными блоками. Я сам занимаюсь этим,просто времени нет, поэтому сразу говорю бюджет до ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно быстро и качественно сверстать шаблон. Что бы все было как на картинке, кросбраузерно и тп.
По срокам, желательно до завтрашнего вечера. Бюджет 2000.
Оставляйте контакты свяжусь по асе или скайпу.
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