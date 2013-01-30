Верстка сайта под приложение Вконтакте

Необходимо сверстать сайт под приложение Вконтакте(iFrame), без меню, просто список, но в виде таблицы, как отображение проектов на WebLancer.NET, то есть список горизонтальными блоками. Я сам занимаюсь этим,просто времени нет, поэтому сразу говорю бюджет до 20$, потому что это легко сделать. Подробнее опишу задание в лс.