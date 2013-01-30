Верстка, шаблон для MODx

Требуется сверстать из psd и сделать шаблон для MODx и затем заменить его на уже работающем сайте. В общем, есть новый дизайн, который надо сверстать и запихнуть вместо старого, сайт работает на MODx. Новый дизайн без особых изысков. Выпадающее горизонтальное меню, смена картинок на главной с каким-нибудь несложным эффектом. Указывайте цену и сроки.