Нужно сверстать шаблон под Joomla

Добрый день, нужно будет сверстать сайт на wordpress по уникальному дизайну. Главная страница будет статичной и отличающейся от внутренних. Это не портал, а что-то типа небольшого корпоративного сайта. ТЗ и макеты дам позднее в личной переписке. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна кросс браузерная верстка под Joomla 1.5
пишите сумму и сроки
Скрин снизу
Функционал сайта: Информационный сайт с формой обратной связи.
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