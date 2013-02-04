Сверстать 11 страниц

$100
HTML-версткаЗавершен13 заявок256 просмотров
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Добрый день. нужно сверстать 11 статичных страничек, без скриптов. Интернет магазин.

Требования:

- Кроссбраузерно

- Валидно

- Чистый код

Нужно сделать за сутки. Тоесть завтра вечером уже нужна готовая работа.

11 лет назад
IgorBochikhin
Игорь 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Omaretto
Виктор 
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$60
1 день
Сделано всё на отлично. И в очень короткие сроки , рекомендую!
Заказчик отличный - никаких заморочек и придирок - все четко и понятно - рекомендую. С удовольствием возьмусь и за другие его проекты.
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