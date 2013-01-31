Верстка шаблона

HTML-версткаЗакрыт5 заявок177 просмотров
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Нужно добавить код, стилистика остается не тронутой,

добавляются поля: Самовывоз и Доставка, ставим галочку в одном из вариантов (только в одном)

при выборе появляются дополнительные два поля для заполнения.

Проверок заполнения не используется.

нужно предоставить HTML верстку, без внедрения

Прошу ответить с заполненным профилем.

11 лет назад
Yodea
Юрий 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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