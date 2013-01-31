Верстка шаблона

Нужен корректный перевод из Word в html. Сам вордовский файл в приложении. Из него нужно сделать html-документ, пригодный для рассылки по эл.почте. Нужно сохранить все активные ссылки, шрифт, расположение текста как и в исходном word-документе. Ширина ...