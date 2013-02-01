Требуется исправить недостатки верстки

Добрый день, нужно будет сверстать сайт на wordpress по уникальному дизайну. Главная страница будет статичной и отличающейся от внутренних. Это не портал, а что-то типа небольшого корпоративного сайта. ТЗ и макеты дам позднее в личной переписке. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеются проблемы с отображением работающего сайта в браузерах.
Требуется их исправить и внести исправления в css файлы.
ТЗ содержит скриншоты с обведенной проблемой и название браузера. Около 15 скриншотов.
Поддержка ИЕ от 8 версии, Опера, Хром, FF.
Пожалуйста указывайте сроки и бюджет
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Необходимо переделать верстку сайта в HTML. Сайт http://www.restmeat.ru/ Для начала как пример нужно переделать одну страницу http://www.restmeat.ru/events/news/ Предлагайте варианты верстки, автор варианта, признанного наиболее удачным, получит 1500 рублей (оплата за одну переделанную страницу сайта). Мы оставляем за собой ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо профессионально сверстать PSD (3 страницы): главная, каталог, карточка товара. Верстка DIV, валидная (все актуальные на данный момент браузеры), css3/html5 в идеале, css спрайты. Микроформаты (адреса, товар, статья). Пример во вложении.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Есть 3 странички, нужна полноценная резиновая вёрстка, кроссбраузерная и валидная. HTML+JS подключалки. Прикреплю только главную страницу. (будет страница регистрации и страница отделов) Остальные выбранному исполнителю. Обязательно иметь портфолио, указывать свои контакты, и писать сумму.HTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры нужно доверстать макет под joomla+ virtuemart, есть много легких задач, высылайте желательно icq и портфолио и ориентировочная стоимость ваших работ по мелким исправлениям! Плачу по факту сделанной работы...HTML-верстка7 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно переделать готовые западные шаблоны подписных страниц под Рунет. Сделать интеграцию с сервисом почтовой рассылки (пример предоставлю). Поменять рамки для видео (предоставлю) и сделать вставку видео с YouTube. Где находится графический текст преобразовать его в обычный ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен корректный перевод из Word в html. Сам вордовский файл в приложении. Из него нужно сделать html-документ, пригодный для рассылки по эл.почте. Нужно сохранить все активные ссылки, шрифт, расположение текста как и в исходном word-документе. Ширина ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна кросс браузерная верстка под Joomla 1.5 пишите сумму и сроки Скрин снизу Функционал сайта: Информационный сайт с формой обратной связи.HTML-верстка10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Сверстать страницу. PSD ЕСТЬ Пишите ценуHTML-верстка17 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется сверстать из psd и сделать шаблон для MODx и затем заменить его на уже работающем сайте. В общем, есть новый дизайн, который надо сверстать и запихнуть вместо старого, сайт работает на MODx. Новый дизайн ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад