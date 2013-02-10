Сверстать 10 HTML+CSS страниц

$70
HTML-версткаЗавершен15 заявок350 просмотров
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Здравствуйте.

Есть страница-шаблон-каркас сверстанная и валидная. Необходимо сверстать 10 хтмл-страниц:

- 9 страниц на основе предоставленной страницы-шаблона

- 1 страница для рассылки.

Бюджет: 70$, оплата в рублях по курсу на момент создания сделки

Срок: 10 дней - неделя на верстку, 2-3 дня на исправление ошибок (если таковые будут)

Оплата: безопасная сделка (соблюдение сроков обязательно). Комиссию сервису оплачивает исполнитель.

Требования стандартные:

- статика

- валидность

- кроссбраузерность: опера, хром, файрфокс, эекплорер, сафари

- все стили в CSS

- чистота HTML и CSS кода

HTMLCSS
11 лет назад
sambanderos
Зубков 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
am27af29
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$70
10 дней
Анна выполнила работу быстрее оговоренного срока. Работа проходила через сервис безопасных сделок, замечания и корректировки были исправлены также быстро и без лишних вопросов. Ставлю +10, при необходимости буду обращаться. Результатом полностью доволен.
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