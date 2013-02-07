Требуется верстка сайта

Необходима качественная верстка сайта, дизайн страниц в приложении.

Требования:

Блочная верстка, кроссбраузерность IE7-9, Opera, FF, Chrome, желательно HTML5.

Людям без опыта лучше не браться в целях экономии моего и Вашего времени.

Рассматривайте данную работу в качестве тестовой, т.к. необходим верстальщик для постоянного сотрудничества.

Важна как цена вопроса так и качество и сроки работы.

От вас: стоимость и сроки.