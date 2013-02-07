Верстка сайта

$50
HTML-версткаЗавершен20 заявок510 просмотров
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Требуется верстка сайта

Необходима качественная верстка сайта, дизайн страниц в приложении.

Требования:

Блочная верстка, кроссбраузерность IE7-9, Opera, FF, Chrome, желательно HTML5.

Людям без опыта лучше не браться в целях экономии моего и Вашего времени.

Рассматривайте данную работу в качестве тестовой, т.к. необходим верстальщик для постоянного сотрудничества.

Важна как цена вопроса так и качество и сроки работы.

От вас: стоимость и сроки.

Верстка сайта
11 лет назад
BAT
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
sitebirth
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$50
1 день
Работа выполнена качественно и в срок
Отличный заказчик! Четко ставит задание, своевременно оплачивает работу. Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую!
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