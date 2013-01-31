Верстка плюс программирование, движок modx

HTML-версткаЗакрыт3 заявки230 просмотров
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Для сайта www.a-idea.ru необходим новый шаблон.

Суть:

1. За основу берем шаблон — http://a-idea.ru/izgotavlivaem-dekorativnye-fasadnye-kronshtejny уже сверстанный.

2. Делаем возможность задавать превью большего размера. (Организовать также как и на существующем шаблоне, т.е. картинка для превью задается вручную)

3. Добавляем слева галерею. Организовать как на шаблоне http://a-idea.ru/steklofibrobeton.html (только здесь галерея спроава). Т.е. слева возможна как и галереи, так и текстовой модуль, как на других страницах. Т.е. тот или иной вариант включается (таким образом организованно программирование)

4. движок modx

смотрите прикрепеленный архив

MODX
11 лет назад
mendis
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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