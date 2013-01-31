Сверстать и сделать калькулятор

Нужно сверстать главную сайта, а также всплывающее окно.

На главной будет калькулятор, который подсчитывает сумму к получению по курсу из БД.

Нажимаем "Sumbit" и данные со всех полей записываются в БД.

Если ввели не правильно, то выводить ошибку.

Оставляйте ваши контакты, срок до вечера.