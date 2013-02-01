Доработка html-верстки шаблона

Требуется добавить в верстку шаблона табличный вариант вывода тарифов (грубо - таблица из 4х тарифов). Откуда брать таблицу ссылку скину, нужно перевести в верстку нашего одностраничника. На данный момент понятия таблиц в шаблоне попросту нет.

Также необходимо скорректировать текст на кнопках. PSD в наличии по кнопкам.