Требуется Верстальщик

Здравствуйте, нужно сделать сайтик на MotoCMS с таким функционалом http://youtube.diy.com/ Обратите внимание, видео, которые там присутствуют это видео с YouTube Напишите, пожалуйста, свою цену и сроки или задайте вопрос в личку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В команду Партнерской программы, требуется на постоянное сотрудничество Верстальщик, работа - удаленная.
Требования:
Кроссбраузерная верстка, Базовые знания JS/JQuery, HTML, а также знание фрэймворка Smarty.
Ответственный и творческий подход к работе.
Оплата по итогам собеседования.
Наличие Skype и WM обязательно.
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