Наполнение магазина на Вертумарте 2.

LuBebe –– онлайн клуб распродаж стильных, практичных и качественных товаров для детей, малышей и мам. Чем предстоит заниматься –– Придумывать названия и описания товарам Оплата –– Сообщите нам желаемый уровень оплаты с за один подготовленный товар Тестовое задание Пожалуйста, выполните ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://rele21.ru/index.php/proizvoditeli вот есть магазин. Категории уже созданы, осталось наполнить товарами.
Есть файл в нем ссылки на товары. В соответствии с файлом нужно наполнить товары.
Позиции:
1. Код товара (любой по порядку)
2. Название товара -Копирование с сайта без изменений
3. Производитель товара-выбор из одной из главных категорий (Будет выпадающий список с производителями останется просто выбрать)
3. Фото товара (Без водяных знаков с чужого сайта.) Все фото есть на исходных сайтах за исключением немногих.
4. Мета-данный скопировать Название товара. т.е. пп.4=пп.2
5. Описание товара-копирование с сайта. Убрать информацию (если потребуется) о чужом сайте в этом описание. Описание вставлять сначала в блокнот, потом на сайт чтобы код очистить. В описание выделить заголовки жирным чтобы текст был не монолитной кашей.
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Цены на товар не будет. Короткого описания не будет.
Интересует цена на 1 товар. Примерное количество товаров не назову, т.к подсчитать сложно.(300-500 где-то).
Жду ваших предложений.
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