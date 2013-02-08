Наполнение магазина на Вертумарте 2.

http://rele21.ru/index.php/proizvoditeli вот есть магазин. Категории уже созданы, осталось наполнить товарами.

Есть файл в нем ссылки на товары. В соответствии с файлом нужно наполнить товары.

Позиции:

1. Код товара (любой по порядку)

2. Название товара -Копирование с сайта без изменений

3. Производитель товара-выбор из одной из главных категорий (Будет выпадающий список с производителями останется просто выбрать)

3. Фото товара (Без водяных знаков с чужого сайта.) Все фото есть на исходных сайтах за исключением немногих.

4. Мета-данный скопировать Название товара. т.е. пп.4=пп.2

5. Описание товара-копирование с сайта. Убрать информацию (если потребуется) о чужом сайте в этом описание. Описание вставлять сначала в блокнот, потом на сайт чтобы код очистить. В описание выделить заголовки жирным чтобы текст был не монолитной кашей.

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Цены на товар не будет. Короткого описания не будет.

Интересует цена на 1 товар. Примерное количество товаров не назову, т.к подсчитать сложно.(300-500 где-то).

Жду ваших предложений.