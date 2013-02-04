Разместить объявление о работе везде по СПб

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4job.ru

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Slando.ru

Chance.ru

Жду предложений.

11 лет назад
qtj
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Bister
Семен 
29 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$20
2 дня
Довольны сотрудничеством, все выполнил и рекомендую сотрудничество, по-стандарту euro 5+
Благодарен Алексею за сотрудничество, делал без предоплаты опираясь на возраст аккаунта и предыдущие отзывы. Задача сформулирована четко. По деньгам не скупится. 10 баллов!
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