Разместить объявление о работе везде по СПб

Заполнение каталога товаров предприятия на портале ibud.ua. Для каждого товара нужно будет заполнить три поля: - Фотография - Цена - Описание Ничего сложного, простой копипаст, все товары уже есть на основном сайте их просто нужно продублировать. Указывайте цену за позицию.