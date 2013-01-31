Ищем контент-менеджера для наполнения сайта. Копипаст, 4-6 полей в позиции. Работа несложная, на постоянной основе, сроков и объемов нет. В предложении указывайте желаемую оплату. Заранее спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно наполнить сайт товарными позициями на Prom.ua т.е. создать сайт, и наполнить всем перечнем нашей продукции. Продукция - запчасти к бытовой технике.
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