Нужно заполнить ИМ на Opencart

Есть базовый сайт с расписанием занятий: http://www.extremefitness.ru/schedules/ Внизу там 3 ссылки на расписание Фитнес-клуб (для 3-х клубов). Каждая запись в таблице - это итем, тренеры и направления - это категории. Необходимо вбить эти категории и ...