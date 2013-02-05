Разместить объявление на досках объявлений

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11 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Luckas
Гамоля 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад
$5
2 дня
Рекомендую в качестве хорошего исполнителя Хорошая работа!
Адекватный заказчик. Предъявил конкретные условия, оплатил вовремя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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