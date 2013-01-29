Контент-менеджер

$50
Наполнение сайтовЗакрыт13 заявок302 просмотра
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Для выполнения работ требуется контент-менеджер.

Загрузка текстов, описаний товаров под разные цмс.

Сейчас требуется загрузить в друпале :

Текст, 2-3 картинки с текстами. Сделать категорию.

Оплата 0,5 у.е. за страницу.

Страниц 30.

Прошу писать тем, кто не пропадает. Оставим негативный отзыв - оно Вам надо?

Фриланс - основной источник заработка. Работы в дальнейшем можете выполнять регулярно.

Заявки в проект или на почту [email protected]

Спасибо, ждем!

11 лет назад
soyuzcontent
52 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад