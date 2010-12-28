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Отзывы заказчиков
$11
10 баллов
13 лет назад
Ребята написали очень эмоциональный текст. На удивление он мне понравился, хотя тексты мне нравятся очень редко. Особенно тексты цапирайтеров.
Ответный отзыв
С Александром приятно работать. Спасибо за сотрудничество.
Копирайтинг
1 отзыв
от $2
от 1 дня
#974
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#2469
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2916