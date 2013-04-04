Необходимо помочь с синхронизацией 1С v7.7 и OpenCart

Вот примерный перечень работ:

1) Выгрузить с 1С v7.7 базу товаров в cvs и xml формате

2) Для 1С v7.7 подправить/ или написать свой скрипт для выгрузки базы в формате cvs или xml и передачу его на сервер в папку.

3) Подправить php или написать свой скрипт для автопроверки файла cvs/xml по коду товара и записи/перезаписи полей с svg в бд магазина.

4) Написать php скрипт для создания файла cvs/xml и передачу его на пк в папку.

5) Для 1С v7.7 написать скрипт, что периодично будет синхронизировать поля с cvs/xml фалом в папке по коду товара.

В остальном все по скайпу.