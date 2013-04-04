Добрый день! задача следующая: настройка уже существующих конфигураций в паре управление торговлей 10.3 и розница 1.0 для полноценной работы магазина.
1С v7.7 и OpenCart
Необходимо помочь с синхронизацией 1С v7.7 и OpenCart
Вот примерный перечень работ:
1) Выгрузить с 1С v7.7 базу товаров в cvs и xml формате
2) Для 1С v7.7 подправить/ или написать свой скрипт для выгрузки базы в формате cvs или xml и передачу его на сервер в папку.
3) Подправить php или написать свой скрипт для автопроверки файла cvs/xml по коду товара и записи/перезаписи полей с svg в бд магазина.
4) Написать php скрипт для создания файла cvs/xml и передачу его на пк в папку.
5) Для 1С v7.7 написать скрипт, что периодично будет синхронизировать поля с cvs/xml фалом в папке по коду товара.
В остальном все по скайпу.
Заявки фрилансеров
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