Внешняя печатная форма

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт5 заявок216 просмотров

Необходимо сделать две внешних печатных формы--счет на оплату и заказ с печатью и подписью.

1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41)

Конфигурация

Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.1 (4.1.01.19)

Варианты без печати и подписи есть.

12 лет назад
UNIQ
48 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров