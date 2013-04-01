Создание программы для составления договоров

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт6 заявок189 просмотров

Требуется программа для составления договоров согласно имеющимся шаблонам , которая будет позволять загружать договор настраивать и редактировать его переменные составляющие , вести учет готовых договоров

12 лет назад
richtel
48 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров