1C - 10, выполнить задания по ТЗ

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
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Нужен специалист по 1с, 10 версия, торговля. Для того, что бы выполнить следующие задания из прикрепленного файла.

12 лет назад
BingoS
Даниил 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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