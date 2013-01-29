Нужны ответственные исполнители

Наполнение сайтовЗакрыт2 заявки296 просмотров
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Есть 2 типа задания:

1.Написание коротких постовых для блогуна и подальшее их размещение. Понимаю что такое Блогун и как работает ссылочная биржа будет считатся плюсом.

2.Ручная регистрация в каталогах, написать логин,пароль, аську, подтвердить по почте.

Жду предложений, желательно что бы это был 1 человек.

11 лет назад
ofyk
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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