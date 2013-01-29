Нужны ответственные исполнители

Требуется контент-менеджер для наполнения экономического раздела сайта (бизнес, финансы, трейдинг, колсалтинг). Направление в стилистики: аля изданий Коммерсант, Ведомости, Взгляд, Эксперт и т.д. - Требуются люди с тематикой на ты, не тратьте время если это не ваше! ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 2 типа задания:
1.Написание коротких постовых для блогуна и подальшее их размещение. Понимаю что такое Блогун и как работает ссылочная биржа будет считатся плюсом.
2.Ручная регистрация в каталогах, написать логин,пароль, аську, подтвердить по почте.
Жду предложений, желательно что бы это был 1 человек.
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