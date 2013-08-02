Контент-наполнение. Рерайт и копирайт текстов. Ведение сайтов и соц. сетей.
Копирайт, рерайт уникальных статей, обзоров, новостей, описаний для товаров;
Контент-наполнение сайтов/каталогов/интернет-магазинов на различные тематики.
Тексты для Инстаграм и социальных сетей.
Выполняю поставленные задачи - быстро, качественно и с удовольствием!
Отзывы заказчиков
$500
10 баллов
12 лет назад
WordPress
Хороший стиль. Спасибо, Лана!
Ответный отзыв
Спасибо, Влад! Было приятно с Вами работать!
$10
10 баллов
12 лет назад
Все отлично. Как обещала сделала в рерайт в тот же день. Рерайт хороший, уникальный.
Ответный отзыв
Спасибо, Михаил, за приятное сотрудничество и своевременную оплату. Надеюсь, мы не раз еще поработаем!)
$10
10 баллов
12 лет назад
Качественная работа. быстро и с толком. спасибо
Ответный отзыв
Спасибо, Марианна! Приятно с Вами работать.
$10
10 баллов
12 лет назад
Быстро написан очень качественный, красивый и толковый текст. Отличная работа. Спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо, Марианна, за интересную тематику. Было приятно с Вами работать!
$500
10 баллов
12 лет назад
Отлично вошла в работу. Минимальное время на адаптацию. Будем продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Легко налаживается контакт, задание дано с подробным ТЗ и всегда есть онлайн поддержка со стороны Романа. Спасибо.
Копирайтинг
7 отзывов
от $50
от 1 дня
#298
Наполнение сайтов
4 отзыва
от $50
от 1 дня
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