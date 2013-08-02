LSR

Лана Романова LSR

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Контент-наполнение. Рерайт и копирайт текстов. Ведение сайтов и соц. сетей.

Копирайт, рерайт уникальных статей, обзоров, новостей, описаний для товаров;

Контент-наполнение сайтов/каталогов/интернет-магазинов на различные тематики.

Тексты для Инстаграм и социальных сетей.

Выполняю поставленные задачи - быстро, качественно и с удовольствием!

Отзывы заказчиков

Granin
Влад 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$500
10 баллов
12 лет назад
Написание и наполнение, 20 статей
WordPress
Хороший стиль. Спасибо, Лана!
Спасибо, Влад! Было приятно с Вами работать!
Ответный отзыв
Olimp
45 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Рерайт 9000 текста
Все отлично. Как обещала сделала в рерайт в тот же день. Рерайт хороший, уникальный.
Спасибо, Михаил, за приятное сотрудничество и своевременную оплату. Надеюсь, мы не раз еще поработаем!)
Ответный отзыв
Betelgaze
64 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
2 статьи про букеты
Качественная работа. быстро и с толком. спасибо
Спасибо, Марианна! Приятно с Вами работать.
Ответный отзыв
Betelgaze
64 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Статьи о кожаных куртках
Быстро написан очень качественный, красивый и толковый текст. Отличная работа. Спасибо!
Спасибо, Марианна, за интересную тематику. Было приятно с Вами работать!
Ответный отзыв
zero67
Роман 
57 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$500
10 баллов
12 лет назад
Требуется SEO-копирайтер / контент-менеджер
Отлично вошла в работу. Минимальное время на адаптацию. Будем продолжать сотрудничество.
Отличный заказчик! Легко налаживается контакт, задание дано с подробным ТЗ и всегда есть онлайн поддержка со стороны Романа. Спасибо.
Ответный отзыв
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Копирайтинг
7 отзывов
от $50
от 1 дня
#298
Наполнение сайтов
4 отзыва
от $50
от 1 дня
#155