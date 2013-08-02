zero67

Роман Иванов zero67

 
56 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Описание разделов сайта

    $100

    Требуется автор для описания разделов сайта. Имеющий опыт написания текстов на тематики «мебель, интерьер, ткани, обои, свет, карнизы». Просьба без подобного опыта не писать! Требования: 1. Интерес к данной тематике. 2. Уникальность текста от 90% ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнение сайта

    $100

    Мы производим набор копирайтеров / контент-менеджеров. У нас есть сайт www.intermobili.ru, сейчас мы занимаемся активным его наполнением и развитием. От Вас потребуется полное заведение товара через административную систему сайта, начиная от вырезания картинки из pdf-каталога, ...

    Копирайтинг104 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Контент-менеджер / SEO-копирайтер

    $100

    Требуется копирайтер/контент-менеджер, имеющий опыт написания текстов на тематики "мебель, интерьер, ткани, обои, свет, карнизы", в общем все в таком духе. Просьба без подобного опыта не писать! У нас есть сайт www.intermobili.ru, сейчас мы занимаемся активным его наполнением ...

    Копирайтинг50 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Автор статей на тему:Итальянская мебель и интерьер

    $500

    Требуется автор новостей, обзоров, статей разбирающийся в мебельной, интерьерной тематике. Основные темы: . Элитная Мебель, ткани, обои, карнизы, интерьер. Требования: 1. Интерес к данной тематике. 2. Уникальность текста от 90% 3. Грамотность. 4. Опыт работы от 2-х лет (сфера копирайтинга). ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • SEO специалист

    $1000

    Требуется SEO специалист на ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, имеющий опыт продвижения сайтов тематик "мебель, интерьер, ткани, обои, свет, карнизы", в общем все в таком духе. Просьба без подобного опыта не писать. Обязанности: Разработка стратегии продвижения сайтов компании, повышение ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется контент-менеджер / SEO-копирайтер

    $500

    Мы производим набор seo-копирайтеров / контент-менеджеров. У нас есть сайт www.intermobili.ru, сейчас мы занимаемся активным его наполнением и развитием. От Вас потребуется полное заведение товара через административную систему сайта, начиная от вырезания картинки из pdf-каталога, ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется SEO-копирайтер / контент-менеджер

    $500

    Мы производим набор seo-копирайтеров / контент-менеджеров. У нас есть сайт www.intermobili.ru, сейчас мы занимаемся активным его наполнением и развитием. От Вас потребуется полное заведение товара через административную систему сайта, начиная от вырезания картинки из pdf-каталога, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статьи для сайта по дизайну интерьеров

    $1000

    Добрый день! Есть заказ на примерно 100-200 текстов, по 1500-2000 знаков каждый. Тексты по дизайну интерьеров для сайта www.intermobili.ru Тексты должны быть уникальными и качественными. Это проверяется Оплата по 30 р. за 1000 ...

    Статьи для сайта
    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
LSR
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$500
10 баллов
10 лет назад
Требуется SEO-копирайтер / контент-менеджер
Отличный заказчик! Легко налаживается контакт, задание дано с подробным ТЗ и всегда есть онлайн поддержка со стороны Романа. Спасибо.
Отлично вошла в работу. Минимальное время на адаптацию. Будем продолжать сотрудничество.
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