Требуется автор для описания разделов сайта. Имеющий опыт написания текстов на тематики «мебель, интерьер, ткани, обои, свет, карнизы». Просьба без подобного опыта не писать! Требования: 1. Интерес к данной тематике. 2. Уникальность текста от 90% ...
- $100Копирайтинг8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Мы производим набор копирайтеров / контент-менеджеров. У нас есть сайт www.intermobili.ru, сейчас мы занимаемся активным его наполнением и развитием. От Вас потребуется полное заведение товара через административную систему сайта, начиная от вырезания картинки из pdf-каталога, ...Копирайтинг104 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Требуется копирайтер/контент-менеджер, имеющий опыт написания текстов на тематики "мебель, интерьер, ткани, обои, свет, карнизы", в общем все в таком духе. Просьба без подобного опыта не писать! У нас есть сайт www.intermobili.ru, сейчас мы занимаемся активным его наполнением ...Копирайтинг50 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуется автор новостей, обзоров, статей разбирающийся в мебельной, интерьерной тематике. Основные темы: . Элитная Мебель, ткани, обои, карнизы, интерьер. Требования: 1. Интерес к данной тематике. 2. Уникальность текста от 90% 3. Грамотность. 4. Опыт работы от 2-х лет (сфера копирайтинга). ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Требуется SEO специалист на ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, имеющий опыт продвижения сайтов тематик "мебель, интерьер, ткани, обои, свет, карнизы", в общем все в таком духе. Просьба без подобного опыта не писать. Обязанности: Разработка стратегии продвижения сайтов компании, повышение ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Мы производим набор seo-копирайтеров / контент-менеджеров. У нас есть сайт www.intermobili.ru, сейчас мы занимаемся активным его наполнением и развитием. От Вас потребуется полное заведение товара через административную систему сайта, начиная от вырезания картинки из pdf-каталога, ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Мы производим набор seo-копирайтеров / контент-менеджеров. У нас есть сайт www.intermobili.ru, сейчас мы занимаемся активным его наполнением и развитием. От Вас потребуется полное заведение товара через административную систему сайта, начиная от вырезания картинки из pdf-каталога, ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $1000
Добрый день! Есть заказ на примерно 100-200 текстов, по 1500-2000 знаков каждый. Тексты по дизайну интерьеров для сайта www.intermobili.ru Тексты должны быть уникальными и качественными. Это проверяется Оплата по 30 р. за 1000 ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт11 лет назад