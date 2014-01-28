Автор статей на тему:Итальянская мебель и интерьер

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт13 заявок497 просмотров

Требуется автор новостей, обзоров, статей разбирающийся в мебельной, интерьерной тематике.

Основные темы: . Элитная Мебель, ткани, обои, карнизы, интерьер.

Требования:

1. Интерес к данной тематике.

2. Уникальность текста от 90%

3. Грамотность.

4. Опыт работы от 2-х лет (сфера копирайтинга). Хорошо бы посмотреть примеры выполненных работ и/или отзывы работодателей.

5. Приветствуется знание иностранных языков (английский, итальянский, французский). Чтобы черпать информацию с сайтов фабрик-производителей.

Объем: Статья по 1500–2500збп с иллюстрациями каждая новость.

В тексте должно быть 2-3 ключевых слова + 1 словоформа взятых из названия статьи.

Стоимость — 30р/1000збп.

11 лет назад
zero67
Роман 
57 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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