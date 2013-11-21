Автор творческих мастер-классов (открытки,букеты)

Требуется автор, который увлекается хенд-мейдом - открытки своими руками, букеты из конфет, украшения для дома мыловарение и т.д.

От вас - текстовое понятное и интересное описание ( 2-3 тыс.знаков без пробелов) , например, как сделать букет из конфет, плюс СОБСТВЕННЫЕ пошаговые фотографии ( за краденные снимки и тексты не платим).

Сами идеи и инструкции можно найти в интернете, НО нужно самостоятельно по инструкции изготовить вещь, о которой пишете, сфотографировать пошагово, своими словами описать этапы.

Предлагайте свои варианты цены за 1 мастер-класс с фото. Бюджет скромный.