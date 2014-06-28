Нужны копирайтеры для автосайта

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Закрыт32 заявки659 просмотров

Требуется копирайтер для написания статей на автомобильную тематику.

Нужно писать по 1 статье и более в день. Статьи в среднем по 6000 символов. Есть больше и есть меньше.

Вы будете получать ТЗ с ключами и количеством символов в статье.

Источники вы выбираете сами. Это легко сделать, просто откройте поиск Яндекса с главной ключевой фразой и выберите несколько источников для написания качественного рерайта статей.

Вам нужно использовать более одной статьи при переделке.

Работы много, но выдаётся не сразу.

Стоимость написания работ - 30 рублей за 1000 символов.

Написание статей
11 лет назад
kozlovanton
Антон 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
28 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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