Требуется копирайт на тему газель

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок223 просмотра

Нужны копирайтеры, которые соображают в теме газелей.

Статьи нужны будут постоянно и много.

Для начала 200 статей по теме газель некст

Каждая статья 2000 символов уникального текста.

За 200 статей 400 wmz (1 статья 2 wmz). Стоимость не большая, но с меня постоянные заказы на эту тему.

11 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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