Необходимо написать СЕО статьи для разделов сайта http://kinomixs.ru 11 статей 17500 символов Детали обсудим в личном обсуждении. Жду предложения и цену.
Постоянный автор на тему новости Android
Постоянная работа для фрилансеров, разбирающихся в OS Android.
Рерайт + публикация на сайт новостей об этой операционной системе. Движок сайта Wordpress, знание его приветствуется.
Объем: 1-2 новости в день по 500-2000 знаков.
Обязательные требования:
1. Интерес к тематике сайта.
2. Грамотность стилистическая, орфографическая и пунктуационная.
3. Уникальность текста от 95%
4. Одно ключевое предложение выделено жирным шрифтом.
5. Картинки хорошего качества, без ссылок на какие-либо интернет-ресурсы, размер от 550px по большей стороне.
6. В свойствах картинки необходимо заполнять поле "альтернативный текст".
7. структурирование текста. Т.е., если присутствуют списки и таблицы, оформляйте их как списки и таблицы.
стоимость - 25р/1000збп
Заявки фрилансеров
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