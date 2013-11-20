Постоянный автор на тему новости Android

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  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки212 просмотров

Постоянная работа для фрилансеров, разбирающихся в OS Android.

Рерайт + публикация на сайт новостей об этой операционной системе. Движок сайта Wordpress, знание его приветствуется.

Объем: 1-2 новости в день по 500-2000 знаков.

Обязательные требования:

1. Интерес к тематике сайта.

2. Грамотность стилистическая, орфографическая и пунктуационная.

3. Уникальность текста от 95%

4. Одно ключевое предложение выделено жирным шрифтом.

5. Картинки хорошего качества, без ссылок на какие-либо интернет-ресурсы, размер от 550px по большей стороне.

6. В свойствах картинки необходимо заполнять поле "альтернативный текст".

7. структурирование текста. Т.е., если присутствуют списки и таблицы, оформляйте их как списки и таблицы.

стоимость - 25р/1000збп

AndroidWordPress
11 лет назад
ninapo
Нина 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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