Нужен рерайт по теме винтажная бижутерия (источники исполнителя). Тексты нужны достаточно часто. Пока не сегодняшний момент есть объем около 20К. Плачу 30р. за 1000 зн бп. Оплата: перевод на ...
Написание статей. Тематика - ИТ, ПО
Проект: http://ru.perfokarta.com/w - Тщательно отобранная коллекция программного обеспечения для Windows, скачивание, описания, рейтинги, советы, вопросы и ответы, новости информационных технологий.
ТЗ. Написание статей.
Цель. Монетизация посредством продажи определенного программного обеспечения через партнерские программы.
Темы статей:
- Какой антивирус лучше выбрать
- Сравнение антивирусов
- Тестирование антивирусов
- Статистика антивирусов
Список ключевиков, которые должны встречать в статье, помимно ключевиков-названий:
- топ антивирусов
- лучший антивирус
- обзор антивирусов
- тест антивирусов (тесты антивирусов)
- ключи для антивирусов
- купить антивирус
- пробная версия антивируса (пробные версии антивирусов)
- рейтинг бесплатных антивирусов
- как установить антивирус
- где купить антивирус
- купить лицензионный антивирус
Список платного программного обеспечения для продвижения (на эти программы необходимо ссылаться со статей):
[КАТЕГОРИЯ]
----[РАЗРАБОТЧИК]
--------[ПРОГРАММА]
Антивирусы
----Avast Software
--------Avast! Internet Security
--------Avast! Pro Antivirus
----AVG
--------AVG Internet Security
--------AVG Anti-Virus
----ESET
--------ESET NOD32 Antivirus
--------ESET Smart Security
----Symantec
--------Norton Internet Security Ru
--------Norton 360 Ru
--------Norton Antivirus Ru
----Доктор Веб
--------Dr.Web Антивирус Pro
--------Dr. Web Security Space Pro
--------Dr.Web Family Space
--------Dr.Web "Малый бизнес"
----Лаборатория Касперского
--------Kaspersky Internet Security
--------Kaspersky Anti-Virus
--------Kaspersky ONE
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