Написание статей. Тематика - ИТ, ПО

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Закрыт10 заявок249 просмотров

Проект: http://ru.perfokarta.com/w - Тщательно отобранная коллекция программного обеспечения для Windows, скачивание, описания, рейтинги, советы, вопросы и ответы, новости информационных технологий.

ТЗ. Написание статей.

Цель. Монетизация посредством продажи определенного программного обеспечения через партнерские программы.

Темы статей:

- Какой антивирус лучше выбрать

- Сравнение антивирусов

- Тестирование антивирусов

- Статистика антивирусов

Список ключевиков, которые должны встречать в статье, помимно ключевиков-названий:

- топ антивирусов

- лучший антивирус

- обзор антивирусов

- тест антивирусов (тесты антивирусов)

- ключи для антивирусов

- купить антивирус

- пробная версия антивируса (пробные версии антивирусов)

- рейтинг бесплатных антивирусов

- как установить антивирус

- где купить антивирус

- купить лицензионный антивирус

Список платного программного обеспечения для продвижения (на эти программы необходимо ссылаться со статей):

[КАТЕГОРИЯ]

----[РАЗРАБОТЧИК]

--------[ПРОГРАММА]

Антивирусы

----Avast Software

--------Avast! Internet Security

--------Avast! Pro Antivirus

----AVG

--------AVG Internet Security

--------AVG Anti-Virus

----ESET

--------ESET NOD32 Antivirus

--------ESET Smart Security

----Symantec

--------Norton Internet Security Ru

--------Norton 360 Ru

--------Norton Antivirus Ru

----Доктор Веб

--------Dr.Web Антивирус Pro

--------Dr. Web Security Space Pro

--------Dr.Web Family Space

--------Dr.Web "Малый бизнес"

----Лаборатория Касперского

--------Kaspersky Internet Security

--------Kaspersky Anti-Virus

--------Kaspersky ONE

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Написание статей
11 лет назад
webdevcraft
Юрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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