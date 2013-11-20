Нужен рерайт по теме винтажная бижутерия (источники исполнителя).

Тексты нужны достаточно часто. Пока не сегодняшний момент есть объем около 20К.

Плачу 30р. за 1000 зн бп.

Оплата: перевод на карту Сбербанка, ЯД или Web Money.

Требования к статьям.

1. Уникальность: не менее 95% по Адвего (размер шингла — 4, размер фразы — 5)

2. В названии статьи нужно присутствие ключевого слова или слов в точном вхождении.

3. Нужен также Title и Descriprtion, где должны быть ключевые слова в точном вхождении.