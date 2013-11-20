Рерайт по теме винтажная бижутерия

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок226 просмотров

Нужен рерайт по теме винтажная бижутерия (источники исполнителя).

Тексты нужны достаточно часто. Пока не сегодняшний момент есть объем около 20К.

Плачу 30р. за 1000 зн бп.

Оплата: перевод на карту Сбербанка, ЯД или Web Money.

Требования к статьям.

1. Уникальность: не менее 95% по Адвего (размер шингла — 4, размер фразы — 5)

2. В названии статьи нужно присутствие ключевого слова или слов в точном вхождении.

3. Нужен также Title и Descriprtion, где должны быть ключевые слова в точном вхождении.

11 лет назад
advoob
Андрей 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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