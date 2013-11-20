Постоянная работа для фрилансеров, разбирающихся в OS Android. Рерайт + публикация на сайт новостей об этой операционной системе. Движок сайта Wordpress, знание его приветствуется. Объем: 1-2 новости в день по 500-2000 ...
Ищу автора для работы на постоянной основе
Для автомобильного сайта требуются авторы для работы на постоянной основе. Требуются авторы для РЕРАЙТИНГА без источника.
Кто требуется: специалист, разбирающийся в автомобильной теме, он же автор, умеющий грамотно, хорошим, доступным языком писать.
Задача: Выполнять глубокий рерайт статей (объем от 2000 до 5000 знаков) из источников, которые предоставит заказчик! Максимум от 5 до 10 статей в день!
Требования к исполнителю: Добросовестный, обязательный, умение и желание писать хорошо и для людей. Необходимо разбираться в автомобилях, брендах, одним словом быть в автомобильной теме.
Требования к контенту:
- Безупречный(!) русский язык;
- Уникальность минимум 99% (Адвего)
Порядок работы:
1. В течении дня заказчик предоставляет исполнителю ссылки на статьи, которые следует рерайтить;
2. Исполнитель выполняет работу и присылает статью в текстовом виде заказчику;
3. Оплата фиксированная помесячно или каждые 15 дней, на усмотрение исполнителя.
Повторюсь. Мне нужны именно ПРОФЕССИОНАЛЫ в автомобильной теме, умеющие грамотно, без ошибок, простым доступным языком без художественных изысков рерайтить статьи. Испытательный срок 1 день, если исполнитель подводит заказчика минус из оплаты, если исполнитель подводит часто, то он будет уволен!
Дополнительная информация: Исполнитель должен быть на связи с заказчиком Пн-Пт: с 12:00 до 18:00, Сб-Вс + праздничные дни - выходные.
Просьба к кандидатам предоставлять примеры тематических работ. Авторы из Волгограда приветствуются!
Выбранный исполнитель
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