Написать пресс-релиз + копирайт текста

Здравствуйте!

Необходимо написать 2 пресс-релиза с ключевыми словами на 2-3 000 символов каждый + нужен копирайт (или ооочень качественный рерайт на 2 000 символов). Тематика статей Визовый центр и получение Виз.

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